«ضغوط بيع» تقود تراجع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت ضغوط بيع طالت الأسهم المحلية المدرجة بقطاعي البنوك والعقارات في تراجع مؤشرات الأسواق المالية، مع نهاية جلسة تعاملات أمس، فيما ظلت أحجام وقيم تعاملات المستثمرين متواضعة مع غياب واضح للمحفزات والأخبار الإيجابية، فضلاً عن بدء موسم الإجازات والأعياد الرسمية.

وسجلت تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال الجلسة نحو 508 ملايين درهم، بعدما تداول المستثمرون 388 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4060 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 0.79% ليغلق عند مستوى 4455 نقطة، بعدما تداول مستثمرو السوق على أكثر من 98 مليون سهم، بقيمة 200 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1155 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 16 سهم، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في التماسك أمام عمليات جني أرباح كانت متوقعة على سهم «إعمار» ليغلق متراجعاً بنسبة 0.18% عند مستوى 3452 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 190 مليون سهم، بقيمة 308 ملايين درهم، من خلال تنفيذ 2905 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 7 أسهم، وتراجعت أسعار 23 سهماً، فيما ظلت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق.