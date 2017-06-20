2.68 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالــــي الأصـــــول المصرفية في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفيــة بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.68 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 2.66 تريليون درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.59 تريليون درهم بنهاية مايو، مقارنة مع 1.56 تريليون درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 10.6 مليار درهم خلال مايو 2017، نتيجة لارتفاع بمقدار 12.7 مليار درهم في ودائع المقيمين، على الرغم من انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وانخفض عرض النقد (ن1) في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 0.6% بنهاية مايو الماضي ليصل إلى 504.4 مليـــــار درهم، مقارنة مع 507.2 مليــــار درهـــــم في نهاية أبريل، بحسب مصرف الإمارات المـــركزي. وارتفع عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.1% ليصل إلى 1274.5 مليـــــار درهم في نهايــة مايو 2017، مقارنة مع 1273.7 مليار درهـم في نهاية أبريل 2017.

وارتفع عرض النقـــد (ن3) بنسبة 0.6% من 1478.3 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة أبريل 2017 إلى 1487.6 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة مايو 2017.

وعزا «المركزي» الانخفاض في عرض النقد (ن1) إلى انخفاض بمقدار 4.8 مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة، في حين يرجــــع الارتفاع في (ن2) بشكل أساسي لارتفاع بمقدار 3.6 مليار درهــــم فـــي الودائــــع شبه النقديــــــة.

كما يعزى الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع في (ن2) وارتفاع بمقدار 8.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.

يذكر أن «ن1» يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، وأن «ن2» يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية»، وأن «ن3» يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي.