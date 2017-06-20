الإمارات الأولى عالمياً في ثقة المتعاملين بالخدمات الإلكترونية الحكومية

يوسف العربي (دبي)
تصدرت الإمارات دول العالم على صعيد ثقة المتعاملين في الخدمات الحكومية الإلكترونية خلال العام 2016 برصيد 63 نقطة، بحسب دراسة حديثة لمجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» “BCG” العالمية المتخصصة في مجال استراتيجيات الأعمال والاستشارات الإدارية.
وأفادت الدراسة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها بأن 71% من المستطلعة آراؤهم في الإمارات أكدوا أن الخدمات الإلكترونية الحكومية أفضل من الخدمات المقدمة من القطاع الخاص مقابل 8% أعربوا عن قدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات الإلكترونية أفضل.
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وجاءت استونيا في الترتيب الثامن برصيد 15 نقطة على صعيد ثقة المتعاملين بالخدمات الإلكترونية الحكومية، يليها روسيا برصيد 15 نقطة فيما حلت كوريا الجنوبية عاشراً برصيد 12 نقطة.
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