759 مليون درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)







حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، نحو 759 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 167 مبايعة بقيمة 439 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 265 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 174 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2، بتسجيلها مبايعتين بمليوني درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 320 مليون درهم، منها 26 رهن أرض بقيمة 285 مليون درهم و30 رهن فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 114 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 47 مليون درهم.