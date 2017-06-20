«اقتصادية دبي» تراقب سوق الذهب

دبي (الاتحاد)

قام ‬قطاع ‬الرقابة ‬التجارية ‬وحماية ‬المستهلك ‬في ‬اقتصادية ‬دبي ‬بجولة رقابية إلى ‬سوق ‬الذهب ‬بالإمارة، ‬للاطلاع ‬على ‬السوق، ‬والتحاور ‬مع ‬المستهلكين ‬والتجار ‬حول ‬الآلية ‬المتبعة ‬في ‬عمليات ‬شراء ‬الذهب ‬والألماس.

‬وتأتي ‬هذه ‬الخطوة ‬ضمن ‬الجهود ‬التي ‬يبذلها ‬القطاع ‬لتأكيد ‬ضمان ‬ثبات ‬تسعيرة ‬الذهب ‬في ‬منافذ ‬البيع ‬بالتجزئة، ‬وتعزيز ‬الشفافية ‬في ‬تجارة ‬بيع ‬وشراء ‬الذهب، ‬وبالأخص ‬مع ‬قرب ‬انتهاء ‬شهر ‬رمضان ‬المبارك، ‬ورغبة ‬المستهلكين في شراء ‬الذهب ‬بالتزامن ‬مع ‬الاحتفال ‬بعيد ‬الفطر ‬المبارك، حسب بيان أمس.

وشملت الزيارة التركيز على توعية المستهلكين بدور حماية المستهلك في دبي، والتعريف بآليات التواصل حال وجود الشكاوى، وتقديم النصائح العامة عن شراء الذهب والألماس، إلى جانب التعريف بلوحة عرض أسعار الذهب الإلكترونية الموجودة في المحال التي يتم تحديثها بشكل تلقائي بمعدل 4 مرات يومياً بالتوازي مع التغيرات في أسعار الذهب عالمياً، مما يضمن عدم التلاعب وثبات الأسعار على مستوى جميع المنافذ.

وقال أحمد العوضي، مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي: «يسعى القطاع من خلال هذه الزيارات إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك عبر زيارة التجار وتعريفهم بدور حماية المستهلك، والتذكير بأهمية الالتزام بعرض أسعار أوزان الذهب في الشاشة المخصصة، والحرص على تفصيل الفاتورة بذكر عيار الذهب مع الوزن والتفاصيل الأخرى المرتبطة، وضرورة منح المستهلك لشهادات تصنيف الألماس والأحجار الكريمة الصادرة من الجهات المختصة بالإمارة».

وأضاف العوضي: «تهدف اللوحات الإلكترونية الخاصة بعرض أسعار الذهب إلى توفير الراحة للمستهلكين، ورفع الشفافية، والتأكد من سلامة السوق من الممارسات الخاطئة أو التلاعب في مجال تجزئة المجوهرات بإمارة دبي، الأمر الذي يرفع من ثقة المستهلك بواقع الأعمال، ويعزز من تنافسية واستدامة سوق الذهب في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، الذي يعد واحداً من الأسواق الأكثر جذباً للمستهلكين سواء كانوا من المقيمين أو السياح».

وأشار العوضي، إلى أن هذه الزيارة بمثابة تأكيد أهمية تجارة الذهب وتأثيرها في النشاط الاقتصادي العام لإمارة دبي، منوهاً بحرص اقتصادية دبي على التأكد من مزاولة هذا القطاع الحيوي لأعماله وفق أعلى درجات التنافسية والشفافية في تقديم الخدمات.