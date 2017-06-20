«اقتصادية دبي» تراقب سوق الذهب

دبي (الاتحاد)
قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بجولة رقابية إلى سوق الذهب بالإمارة، للاطلاع على السوق، والتحاور مع المستهلكين والتجار حول الآلية المتبعة في عمليات شراء الذهب والألماس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي يبذلها القطاع لتأكيد ضمان ثبات تسعيرة الذهب في منافذ البيع بالتجزئة، وتعزيز الشفافية في تجارة بيع وشراء الذهب، وبالأخص مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، ورغبة المستهلكين في شراء الذهب بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حسب بيان أمس.
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وقال أحمد العوضي، مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي: «يسعى القطاع من خلال هذه الزيارات إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك عبر زيارة التجار وتعريفهم بدور حماية المستهلك، والتذكير بأهمية الالتزام بعرض أسعار أوزان الذهب في الشاشة المخصصة، والحرص على تفصيل الفاتورة بذكر عيار الذهب مع الوزن والتفاصيل الأخرى المرتبطة، وضرورة منح المستهلك لشهادات تصنيف الألماس والأحجار الكريمة الصادرة من الجهات المختصة بالإمارة».
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وأشار العوضي، إلى أن هذه الزيارة بمثابة تأكيد أهمية تجارة الذهب وتأثيرها في النشاط الاقتصادي العام لإمارة دبي، منوهاً بحرص اقتصادية دبي على التأكد من مزاولة هذا القطاع الحيوي لأعماله وفق أعلى درجات التنافسية والشفافية في تقديم الخدمات.