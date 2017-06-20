«أبوظبي للجودة» يطلق برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)







أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والأداء البيئي والاستدامة في هذه المنتجات.



ويتيح برنامج شهادات المطابقة لمصنعي وموردي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تلبي متطلبات البرنامج الحصول على علامة الثقة للأداء البيئي من خلال نظام «جودة» الإلكتروني التابع للمجلس، حسب بيان أمس.

قال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «قام المجلس بتطوير برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إطار صلاحياته بدعم استراتيجية أبوظبي الطموحة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز تكاملها مع النظام التجاري العالمي، باعتبار الإمارة رائدة في تصنيع منتجات الطاقة المستدامة عالية الجودة. ونهدف من خلال إطلاق برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية إلى ضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات مكتب التنظيم والرقابة الخاصة بالأسلاك الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة.

