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بهدف تعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية في أبوظبي

«أبوظبي للجودة» يطلق برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية

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تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)


أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ بهدف تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والأداء البيئي والاستدامة في هذه المنتجات.
ويتيح برنامج شهادات المطابقة لمصنعي وموردي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تلبي متطلبات البرنامج الحصول على علامة الثقة للأداء البيئي من خلال نظام «جودة» الإلكتروني التابع للمجلس، حسب بيان أمس.

قال المهندس عبد الله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «قام المجلس بتطوير برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في إطار صلاحياته بدعم استراتيجية أبوظبي الطموحة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز تكاملها مع النظام التجاري العالمي، باعتبار الإمارة رائدة في تصنيع منتجات الطاقة المستدامة عالية الجودة. ونهدف من خلال إطلاق برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية إلى ضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات مكتب التنظيم والرقابة الخاصة بالأسلاك الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة.
وأضاف المعيني أن قطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس يتعاون مع الأطراف المعنية كافة بما في ذلك الجهات التنظيمية والشركاء في القطاع الصناعي؛ بهدف تطوير برامج شهادات المطابقة التي تحدد متطلبات الجودة والسلامة والأداء البيئي لمختلف المنتجات وخدمات الأفراد والأنظمة، مما يضمن مطابقة المنتجات والأنظمة والأفراد في الإمارة لمتطلبات إصدار الشهادات بما يواكب احتياجات الجهات التنظيمية والمستهلكين والقطاع الصناعي.
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