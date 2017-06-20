17 شركة إماراتية ضمن أقوى الشركات العربية

دبي(الاتحاد)

حلت 17 شركة إماراتية ضمن أقوى 100 شركة عربية في العالم العربي على قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وبينت المجلة أن 3 شركات إماراتية حلت ضمن أقوى 10 شركات عربية، حيث حل بنك أبوظبي الأول في المركز الثالث، تلاه مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في المركز الخامس، فيما حل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز السابع.

وأظهرت القائمة تحسناً في أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016، بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه.

واستطاعت الشركات التي أوردتها القائمة أن تحقق زيادة في المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4% و3.8% لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 تريليون دولار على التوالي، حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقراراً نسبياً، على الرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار.