أبوظبي تستضيف القمة العالمية لصناعة الطيران

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو القمة العالمية لصناعة الطيران، عن انعقاد أعمال القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في نسختها الرابعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 27 و28 فبراير 2018 في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات.

ومن المتوقع أن تجذب القمة أكثر من 1000 من القادة والخبراء والمتخصصين على المستويين الإقليمي والعالمي من قطاعات صناعة الطيران والفضاء والدفاع الذي يحددون مستقبل هذه القطاعات، إلى جانب الاستراتيجيات المؤسسية والحكومية والعسكرية، والتحديات التي تواجه صناعة الطيران، فضلاً عن التوجهات المستقبلية.

وتناقش القمة مجموعة من المواضيع المهمة، مثل مستقبل الطائرات، والتكنولوجيا الجديدة التي تحقق ثورات في عملية التصنيع، إلى جانب المخاطر التي تواجه الشركات في عالم رقمي موزع.

كما تحلل القمة مصادر منصات التكنولوجيا الحديثة التي ستحدث أثراً كبيراً، إضافة إلى نماذج الأعمال التخريبية من خلال التركيز على أثرها الأوسع على الصناعات والقطاعات ذات الصلة.

وقال أوشين كومين المدير التنفيذي لشركة «إس إم جي إيروسبايس» المُنظمة للقمة، أن نسخة العام 2018 من القمة ستركز على «ما تعنيه لصناعة الطيران للناس»، والدور الذي تلعبه في تطور البشرية، وكيف يمكن بناء رأس المال البشري الضروري لتطوير القطاع، مشيراً إلى أن القمة ستنظر في ما يجب على مصنعي التجهيزات الأصليين وشركات الطيران وصناع القرار فعله لتمكين الناس من التطور في عالم مرتبط مدفوع بالبيانات، حيث سيكون قطاع الفضاء والأمن السيبراني وتطور الكوادر الوطنية موضع تركيز.