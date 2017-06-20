7 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي خلال أشهر الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، أن تنمو حركة المسافرين بمعدل بين 5 إلى 8% شهرياً خلال الصيف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل ما لا يقل عن 7 ملايين مسافر عبر المطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد الشامسي: «حسب الاستطلاعات، ستكون ذروة السفر في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 15 يوليو في حركة المغادرة، وفي الفترة ما بين 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر في حركة القدوم إلى أبوظبي، ومن المتوقع نمو الحركة بمعدل 5% إلى 8% في الشهر خلال الصيف، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل مرور ما لا يقل عن 7 ملايين مسافر خلال الأشهر الثلاث المقبلة».

وقال الشامسي، حول استعدادات مطار أبوظبي الدولي في موسم الصيف: «تقوم مطارات أبوظبي بالتنسيق والعمل عن كثب مع الشركاء والجهات المعنية في المطار، لمتابعة وتسهيل إجراءات عمليات السفر للمغادرين والقادمين عبر مطار أبوظبي الدولي في موسم الصيف، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للزيادة المرتقبة في حركة المسافرين في أثناء موسم الصيف هذه السنة».

وأضاف: «من خلال متابعة توقعات أعداد المسافرين وحركة الطيران للأسابيع المقبلة، قمنا وبالتعاون مع الاتحاد للطيران على زيادة عدد موظفي خدمة العملاء وموظفي المناولة الأرضية، كما حرصنا على وجود عدد من موظفي الجوازات والجمارك لتلبية متطلبات النمو المتوقع في أعداد المسافرين، وذلك بالتخطيط مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وجمارك المطار».

وبعد أن أطلقت مطارات أبوظبي في مارس من العام الماضي الخدمات الذكية والأنظمة التقنية المبتكرة قلصت من الوقت منذ وصول المطار وحتى بوابة الطائرة، حيث يعد مطار أبوظبي الدولي الأول في المنطقة في أتمتة جميع إجراءات السفر من بداية رحلة المسافر إلى مرحلة الصعود للطائرة، ومن دون أي تواصل بشري، وتعمل «إجراءات السفر الذكي»، على تعزيز كفاءة تجربة المسافرين، إذ تقلل من الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%.

وبحسب بيانات مطارات أبوظبي، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.2 مليون مسافر، مقارنة مع 8 ملايين مسافر بنمو 2.7%، وأشارت البيانات إلى أن مطار أبوظبي الدولي شهد 55.6 ألف حركة طائرات، وبلغت حركة شحن بلغت 243.7 ألف طن.