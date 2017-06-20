7 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي خلال أشهر الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)
توقع أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، أن تنمو حركة المسافرين بمعدل بين 5 إلى 8% شهرياً خلال الصيف مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل ما لا يقل عن 7 ملايين مسافر عبر المطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأكد الشامسي: «حسب الاستطلاعات، ستكون ذروة السفر في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 15 يوليو في حركة المغادرة، وفي الفترة ما بين 15 أغسطس إلى 10 سبتمبر في حركة القدوم إلى أبوظبي، ومن المتوقع نمو الحركة بمعدل 5% إلى 8% في الشهر خلال الصيف، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتسجيل مرور ما لا يقل عن 7 ملايين مسافر خلال الأشهر الثلاث المقبلة».
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وأضاف: «من خلال متابعة توقعات أعداد المسافرين وحركة الطيران للأسابيع المقبلة، قمنا وبالتعاون مع الاتحاد للطيران على زيادة عدد موظفي خدمة العملاء وموظفي المناولة الأرضية، كما حرصنا على وجود عدد من موظفي الجوازات والجمارك لتلبية متطلبات النمو المتوقع في أعداد المسافرين، وذلك بالتخطيط مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وجمارك المطار».
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وبحسب بيانات مطارات أبوظبي، ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8.2 مليون مسافر، مقارنة مع 8 ملايين مسافر بنمو 2.7%، وأشارت البيانات إلى أن مطار أبوظبي الدولي شهد 55.6 ألف حركة طائرات، وبلغت حركة شحن بلغت 243.7 ألف طن.