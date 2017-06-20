  • الأربعاء 26 رمضان 1438هـ - 21 يونيو 2017م

حدث في مثل هذا اليوم

26 رمضان
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تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017

12 هـ - القائد والصحابي أبو عبيدة بن الجراح يكتب إلى الخليفة أبو بكر الصديق بالمدينة المنورة أن الجواسيس من الأنباط أعلموا المسلمين باستنجاد أهل الشام بالإمبراطور البيزنطي هرقل، وأنه أرسل إليهم إمدادات للحيلولة دون تقدم المسلمين.

255 هـ - نشوب ثورة الزنج بمدينة البصرة بقيادة علي بن محمد بن عيسى البرقعي وبمعاونة القرامطة.

528 هـ- الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله يكتب ولاية العهد لابنه حسن وسماه ولي عهد المؤمنين، وكتب له سجلاً قرئ على المنابر، بعد أن ضاق بتحكم الوزراء ونفوذهم.

532 هـ - مقتل الخليفة الثلاثين من خلفاء بني العباس، وهو الراشد بالله منصور بن المسترشد بالله العباسي، على أبواب أصبهان.

708 هـ - خروج الناصر محمد بن قلاوون من مصر بحجة أنه يريد الحج، ولكنه توجه نحو الكرك وعزل نفسه من السلطنة فتولاها بيبرس الجاشنكير.

817 هـ - السلطان المؤيد شيخ يصدر قرارات بتعيين بدر الدين ابن المحب والي الإسكندرية استادارا، كما أصدر قراراً بتعيين صماي الحسني والياً على الإسكندرية محل بدر الدين بن المحب. ... المزيد
     
 

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