أفطر بعد غروب الشمس.. فهل علي وزر؟

وقت الصيام هو الوقت الممتدُّ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْل» «البقرة:187». والأصل أن علامة جواز الإفطار غروب الشمس، فمتى غربت الشمس حَلَّ الإفطار للصائم، فإن لم يتيسر له التحقق من غروب الشمس، فله أن يرجع في ذلك إلى التوقيت الموجود بالتقويم، لمعرفة وقت المغرب، أو يكفيه في ذلك أن يسمع أذان المغرب من المسجد أو من وسائل الإعلام الموثوقة للبلد الذي هو فيه. وعليه: فطالما أنك تحققت من غروب الشمس فصومك صحيح وإفطارك صحيح، ولا يضرك بعد ذلك سماع الأذان من الجوال، طالما أنك تحققت من غروب الشمس قبل ذلك. أما إذا كان في تحققك نظر، بحيث أنك أفطرت ظنَّاً منك غروب الشمس فظهر خلاف ذلك في نفس المنطقة التي أنت فيها، بحيث تبين لك أنك أفطرت قبل الأذان، فعندها يجب عليك قضاء ذلك اليوم. ثم إن كنت أفطرت بمجرد الشك دون تأكد فعليك التوبة والقضاء، قال العلامة الدردير المالكي رحمه الله، في الشرح الكبير على مختصر خليل: «وكأكله شاكاً في الفجر أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة، إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب، أو أكل معتقداً بقاء الليل أو حصول الغروب ثم طرأ الشك فالقضاء بلا حرمة».

ما حكم من فرط في قضاء رمضان؟

القضاء لا يخلو من أمرين:

إما أن تكوني مفرطة بأن تساهلت وأخرت القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان التالي ففي هذه الحالة عليك القضاء مع الإطعام (إطعام مسكين عن كل يوم).

وإما أن تكوني غير مفرطة بأن كان التأخير لعذر معتبر شرعاً، ففي هذه الحالة عليك القضاء فقط.

قال العلامة عليش المالكي رحمه الله تعالى في منح الجليل شرح مختصر خليل - نافياً الإطعام عمن أخر القضاء لعذر: (لَا إنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ وَلَوْ حُكْمًا كَحَمْلٍ وَإِرْضَاعٍ.... وَمِثْلُ الْمَرَضِ السَّفَرُ بِشَعْبَانَ وَالْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْإِكْرَاهُ... وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُرَادُ اتِّصَالُ الْعُذْرِ مِنْ مَبْدَأِ قَدْرِ مَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لَا مِنْ رَمَضَانَ وَلَا مِنْ ابْتِدَاءِ شَعْبَانَ مُطْلَقًا).

وأما كونك تجهلين عدد الأيام فقدريها بالأحوط وبما تطمئن إليه النفس.