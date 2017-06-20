عفراء علي.. فنانة في طريقة التقديم

هناء الحمادي (أبوظبي)

تتجمع العائلة حول المائدة بشغف، تمتد أيديهم الصغيرة إلى طبق مزين أو إلى آخر ترقص ألوانه فرحا وجاذبية.. ترتسم على محياهم الابتسامة إذا التقطوا قطعة شهية من الباستري أو السندويتش بأحجام الميني، التي تتنوع نكهاتها بتنوع الحشوة فيها، خصوصا متى أحاطت بها لمسة جذابة بأشكال طريفة تبتكرها عفراء علي من خلال مشروعها الخاص في إنستغرام «cuteyummyy».

الكثيرات من ربات البيوت يولين اهتماماً بالغاً لتزيين الطبق الذي يقدم للضيوف، حين يتم وضعه على مائدة الطعام، لأن لطريقة تقديم الطعام أهمية كبيرة، حيث تدل على الذوق الرفيع لصاحبة المنزل، خاصة في المناسبات والحفلات والولائم، وهو ما تحرص عليه عفراء في عملها.

وتضيف عفراء: خلال إعدادها «الساندويتشات» تتفنن في تزيينها بشكل جذاب فيه الكثير من التميز، رغم أنه ينفذ بطريقة سهلة، تحتاج إلى اتباع مراحل بسيطة وغير معقدة تنجح في تنفيذها أي مبتدئة في فنون الطبخ.

عفراء عرفت ذلك حين بدأت مشروعها منذ 5 سنوات، حيث أحبت التفنن في إعداد الكثير من الأطباق، عبر لمساتها المميزة في تجهيز الساندويتش ليقدم بنكهات شهية، خاصة خلال الولائم العائلية، لتلبي طلب والدتها أن تقوم بإعداد نكهات من الساندويتش التي يستمتع بها أفراد عائلتها والأقارب الذين يكثرون من السؤال عن طريقة إعدادها.

وطوال الخمس سنوات أجادت تقديم الكثير من النكهات، ومن فترة لأخرى تحاول أن تغير طريقتها، لكن يظل «الباستري» خاصة في شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك الأكثر طلباً نظرا للولائم العائلية.