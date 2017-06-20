الإفراط في الطعام وراء الإصابة بعسر الهضم

خورشيد حرفوش (القاهرة)

عسر الهضم حالة مرضية من أهم أعراضها الشعور بألم مزمن أو متكرر في المنطقة العلوية من البطن، ويصاحبها شعور بالتخمة في معظم الأوقات وخاصة بعد كل وجبة، رغم عدم امتلاء المعدة، وعادة ما يصاحبه انتفاخ، وحاجة للتجشؤ، والغثيان أو الإحساس بحرقة في المعدة. ويعتبر عسر الهضم، أو ما يسمى «التلبك المعوي» من المشاكل الشائعة التي تحدث خلال رمضان بسبب تغير مواعيد تناول الطعام، والتنوع الكبير للأطباق في سفرة رمضان إلى حد الإفراط وعدم التنظيم. وغالباً ما يكون سبب التهابات المعدة وارتجاع المريء، ومن أهم تلك الأعراض الشعور بحرقة وألم خلف القفص في منتصف الصدر يزداد سوءاً عند الاستلقاء، وشعور بطعم مرارة وحموضة بالفم، أو الشعور بارتجاع الطعام إلى المريء، مع عدم ارتياح المعدة وشعور بالرغبة في القيء، والتجشؤ وهو ارتجاع غازات من الفم، والشعور بالامتلاء ويشعر الشخص بعد وقت قصير من بدء الأكل بالامتلاء ولا يمكن الانتهاء من وجبته.

إلى ذلك، تقول الدكتورة سلوى عبد الكريم، اختصاصية الأمراض الباطنية، إن الثقافة والعادات الغذائية الخاطئة، والتغير المفاجئ في مواعيد ونوعيات الأطباق الرمضانية بشكل مبالغ فيه، وإقبال الصائمين على نوعيات عديدة ومتضاربة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، أو الأصناف المقلية، والاعتماد الكبير على المخللات والتوابل، أو أغذية ووجبات جاهزة وغير صحية، وخاصة في وجبة السحور، مع إهمال تناول المياه أو السوائل والعصائر الطازجة والخضراوات والفاكهة أو الأغذية الغنية بالألياف، تضر بالصحة وتتسبب بتلبك معوي حاد، فضلاً عن عدم اهتمام كثير من الناس بالمضغ الجيد للطعام، والإفراط في شرب الشاي والقهوة، والعصائر الجاهزة الغنية بالمواد الحافظة، وقد يصاب كثيرون منهم بعسر الهضم الذي يلازمهم طيلة شهر رمضان، ويتمثل ذلك بالإمساك المزمن، والشعور بالانتفاخات، والغازات، مع حرقة المعدة.

وتنصح سلوى الصائمين بعدم تناول الأغذية غير الصحية، وعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب لأنها من الأسباب الرئيسة للإمساك. والاهتمام بشرب 10 أكواب من الماء بين فترة الإفطار والسحور، وتجنب تناول الخبز والأرز الأبيض واستبدالهما بالحبوب الكاملة، والإكثار من تناول الخوخ، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية المسهلة والملينة للأمعاء، والإكثار من الخضراوات المطبوخة والنيئة، والحرص على المجهود الحركي، وخاصة بعد وجبة الإفطار، فقلة الحركة تسبب خمول نشاط الجهاز الهضمي، وتجنب البهارات والتوابل، وتجنب تناول الحلويات والأغذية الدسمة، لأن الدهون تبقى في الجهاز الهضمي فترة طويلة وتسبب سوء الهضم، كما تنصح بتناول الأغذية الغنية بالطاقة والخالية من الدهون الحيوانية والمواد المتأكسدة والحافظة ومنها التمور، والعسل، والفاكهة، والخضراوات، واللحوم البيضاء، والبقول ومنتجات الألبان.