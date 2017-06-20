الشيف هامبرتو كانالي: الأطباق الجانبية تحتل الصدارة في أواخر رمضان



تاريخ النشر: الأربعاء 21 يونيو 2017 نسرين درزي (أبوظبي) قال الشيف هامبرتو كانالي، من مطعم بو بالمركز التجاري العالمي في أبوظبي، إن تحضير طعام الإفطار داخل «المول» يتطلب أسلوباً مغايراً بما يتلاءم مع ظروف المتسوقين. وذكر أن توافد الصائمين بكثرة عند موعد الإفطار يتطلب إعداد المزيد من الأطباق الجانبية التي يفضلها الكثيرون. واعتبر أنه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان يفضل دائماً تجهيز الأصناف الخفيفة غير الدسمة والتي لا يستغرق تحضيرها الكثير من الوقت. وأشار الشيف كانالي، وبحسب خبرته، إلى ضرورة التخفيف من المأكولات الرئيسة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ما يفتح شهية الصائمين لتذوق المزيد من المقبلات والحلويات استعداداً لدخول عيد الفطر. أطباق اليوم 1- كريات اللحم بالفلفل 2- فطائر بالذرة 3- نابوليتان باللحم أو الروبيان ... المزيد