الشوربة.. طبق دافئ غني بالفيتامينات

أبوظبي (الاتحاد)

تعد الشوربة من أهم تقاليد الإفطار الصحي خلال الشهر الكريم، فهي وجبة دافئة وشهية وسهلة الهضم، وهي زينة لكل مائدة رمضان، وعلى الرغم من أن هناك أنواعاً مختلفة من الشوربة، إلا أن لديها الفوائد نفسها الصحية، وينصح الأطباء بالبدء بها في وجبة الإفطار، بعد تناول التمر نظراً لما تمتلكه من فوائد صحية مهمة، حيث إنها تعمل على تعويض الجسم بالسوائل التي خسرها طوال اليوم، كما أنها تجهز المعدة لتستقبل بقية الوجبة، وبالتالي تحافظ علي صحة أداء الجهاز الهضمي، وتعتبر الشوربة أيضاً هي مصدر غني بالفيتامينات الصحية والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم لتحمل الاستمرار لفترة طويلة من دون طعام، وفي هذا الصدد يقدم موقع «ثقف نفسك» العديد من فوائد تناول الشوربة للصائم، ومنها:

- دافئة: يساعد البدء بتناول الطعام خلال رمضان بطبق من الشوربة على وجبة الإفطار على تدفئة المعدة ويمنع الإصابة بالمغص.

- مصدر غني بالسوائل: تحتوي الشوربة على نسبة عالية من الماء والتي تعمل على تغذية خلايا البشرة والحفاظ علي نضارتها.

- وجبة صحية ومغذية: تعد الشوربة وجبة صحية طبيعية تعتمد في الأساس على الخضراوات أو اللحوم أو البقوليات، ومن المعروف أن طريقة طهي الشوربة وتجهيزها تجعلنا نحتفظ بقيمتها الغذائية، وبذلك فهي تحتفظ بالفيتامينات والبروتينات والمعادن الموجودة فيها، ولها نكهة لذيذة كما أنها سهلة المضغ للكبار أو المسنين.