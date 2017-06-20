نصائح غذائية لصوم صحي

أبوظبي (الاتحاد)

توضح خولة الحوسني اختصاصية تغذية بمركز الزعفرانة أبوظبي، أن الصيام يحسن الصحة العامة للإنسان خلال شهر رمضان، إذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، ولكن إذا اتبعت طُرق خاطئة فإن ضرره سيكون أكبر من نفعه. وتقدم فيما يلي مجموعة من النصائح الرمضانية لتنظيم الأكل والحفاظ على الصحة العامة.

- بدء الإفطار بتناول 3 حبات من التمر

- الحرص على تناول الماء أو اللبن قبل البدء بتناول الطعام، وذلك لتجنب الجفاف ومَدّ الجسم بالسوائل الضرورية.

- تناول الشوربة التي تعتبر من الأطباق الضرورية على مائدة رمضان يومياً نظراً لأهميتها في تحضير المعدة لاستقبال الطعام، كما أنها تعمل على تعويض الجسم عن جزء من السوائل المفقودة خلال النهار.