أطعمة تحافظ على المزاج الجيد خلال رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

عادة ما يصاب الصائم بعد تناول وجبة الإفطار بحالة من الخمول والإعياء، لهذا توصي أليس صابونجي، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي باختيار الوجبات الصحية، والتركيز على الأطعمة التي تحافظ على المزاج، بحيث تؤكد أنه من المهم أن يشمل نظامك جميع المجموعات الغذائية الصحية مثل: الحبوب، الخضراوات، البروتيينات، الكربوهيدرات المكونة من القمحة الكاملة والفواكه، والابتعاد عن الإغراءات الغذائية مثل الحلويات، المشروبات الغازية والمقليات.

نصائح

أما بالنسبة للأطفال والمراهقين، فإن صابونجي تقول إن الحديد والكالسيوم يلعبان دوراً مهماً، بالإضافة إلى بقية المعادن والفيتامينات في نموهم الصحي، وتنصح بأهمية تناول الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم، الضرورية في نظامهم الغذائي. أمّا الحديد، فيوجد في اللحوم، البقوليات وبعض الخضراوات مثل البروكولي، السبانخ واليقطين. وبالنسبة لكبار السن، يجب الحذر من الجفاف؛ لأن مع التقدم في العمر تخف حاسة الشعور بالعطش. لذلك شرب الماء والسوائل على السحور والإفطار أمر ضروري جداً.

مزاج جيد

أما عن الأطعمة التي تساعد على المزاج الجيد، فتشير صابونجي إلى أن اختيار الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل الشوفان، العيش الأسمر، البقوليات يؤثر على المزاج؛ لأنها تزيد مادة السيروتونين في الجسم، وهي مادّة متعلقة بالمزاج الجيد. وهذه الكربوهيدرات لا ترفع مستوى السكر بالجسم بطريقة مرتفعة مما يجعلها صحية، وبينت الدراسات أن الفيتامينات من فئة «ب» التي تتوافر في الخضراوات، البقوليات، وبعض اللحوم، وكذلك المغنيسيوم في (السمسم، الموز، البروكولي، الشوكولاتة الداكنة...) والاوميغا 3 (سلمون، التونا، السردين، الجوز...) أنها تؤثر أيضاً إيجاباً على مستويات السيروتونين. وأشارت الدراسات العلمية إلى أن نقص فيتامين د قد يؤثر سلباً على المزاج؛ لذلك من المهم التعرض للشمس لبضع دقائق في اليوم وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د) مثل البيض، السلمون والحليب المقوّى.

الكالسيوم للمرأة

وعن الأطعمة التي يجب أن تتناولها المرأة على الخصوص، تقول: يعتبر الكالسيوم للمرأة خلال رمضان والأيام العادية، ضروري لحمياتها من ترقق العظام؛ لذلك يجب أن يكون نظامها الغذائي غني بالحليب ومشتقاته. إضافة إلى أن حمض الفوليك مهم لكل النساء في سن الإنجاب، إذ إنه يساعد في تجنب بعض العيوب الخلقية. والأطعمة الغنية بالفوليك هي البروكولي، السبانخ، الفاكهة الحامضة مثل البرتقال وغيره.