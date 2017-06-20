ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا

أحمد محمد (القاهرة)
الدعاء سلاح الأنبياء والمؤمنين في كل أحوالهم، وكانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى اللَه بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات، وتندفع لها المكروهات، ومنها هذا الدعاء المبارك: (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، «سورة الممتحنة: الآية 5»، تضمن هذا الدعاء سؤال الله السلامة في الدين والدنيا، والنجاة من الفتنة في الدين التي هي أخطر وأصعب الفتن، وأن فتنة المسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر بعد إيمانه أكبر عند الله من القتل، وإزهاق النفس.
وفي تكرار النداء بقولهم: (رَبَّنَا) إظهار للمبالغة في التضرع مع كل دعوة من الدعوات الثلاث، وهذا يدل على شدة إخلاصهم في دينهم، وكثرة توسلهم إلى الله تعالى في مطلوبهم، والدعاء ظاهره أنه من جملة كلامهم، ومن دعائهم، ويحتمل أن يكون من تعليم الله عز وجل لأهل الإيمان، كيف يقولون، أمرهم بالتأسي بإبراهيم ومن معه، ونهاهم عن موالاة المشركين، وبيّن لهم خطر ذلك، وذكر لهم هذه الأسوة، قال الزجاج، لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا، وقال مجاهد، لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
|
وجاء في «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير»، لا تجعلنا فاتنين، لا تسلطهم علينا، فيكون ذلك فتنة لهم فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما صاروا بهذه المثابة من الضعف والمهانة، تحت قهرنا وسلطتنا، فهذا المعنى الأول، ويدخل فيه أيضاً كل ما يصدر عنا، مما يكون فتنة لغيرنا، ويحول ذلك بينهم وبين الدخول في الإسلام، بسوء الحال والعمل، وسوء التطبيق والامتثال، بما يرونه من الفرقة والاختلاف، ومن الفجور الذي للأسف يكون من بعض أبناء المسلمين.
|
ولا يخلو الإنسان من حال من التقصير، مهما بذل واجتهد، وقد يجتهد ويخطئ، وقد يتأول، فيكون بعض تصرفه سبباً لفتنة، والناس قد لا يعرفون خلفيات هذه التصرفات، وما وراءها، فيكون فتنة للناس.