يوم «الشهادة».. تنطق الجوارح بما عملت

محمد أحمد (القاهرة)

«الشهادة»، معناها أن جميع الجوارح تنطق، كالسمع والأبصار والجلود، لتشهد على الإنسان بما كان يعمل في الدنيا، وهي تنطق بإرادة الله وقدرته.

ورد اللفظ في القرآن الكريم في سورة النور: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، «الآيتان: 23 - 24»، وفي التفسير الميسر للطنطاوي، إن الذين يقذفون النساء الطاهرات الغافلات عن كل فعل سيء، قد طردهم الله من رحمته، وفي يوم القيامة يجازي هؤلاء المنافقين الجزاء العادل، فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً.

قال أبو سعيد الخدري إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان يوم القيامة، عرف الكافر بعمله، فيجحد ويخاصم، فيقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك. فيقول: كذبوا، فيقول: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقول: احلفوا، فيحلفون، ثم يصمتهم الله، فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلهم النار».

وقال الإمام الشعراوي في خواطره، في الآخرة سوف ينطق اللسان على غير مراد صاحبه، أما في الدنيا فإن اللسان يتكلم وينطق، فاللسان خاضع لإرادتك، لكن في الآخرة تتعطل إرادتك وسيطرتك على جوارحك كلها، فتنطق وتتحرك، بإرادة الله وقدرته، وهذه جوارح لم يكن لها نطق في الدنيا، لكنها ستنطق يوم القيامة.

ولكل شيء في الكون نُطْق يناسبه، كما نطقت النملة وقالت: (... يأَيُّهَا لنَّمْلُ دْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ...)، «سورة النمل: الآية 18»، ونطق الهدهد، فقال: (... أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)، «سورة النمل: الآية 22»، وقال تعالى عن نُطْق هذه الأشياء: (... وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ...)، «سورة الإسراء: الآية 44»، لكن إنْ أراد الله أن تفقه نُطْقهم فقَّهك كما فقَّه سليمان عليه السلام، حين فهم عن النملة، كما فَهِم عن الهدهد وخاطبه، ولو سألتَ هذه الجوارح، لم شهدتِ عليَّ وأنت التي فعلت؟ لقالت: فعلنا لأننا كنا على مرادك مقهورين لك، إنما يوم ننحلّ عن إرادتك ونخرج عن قهرك، فلن نقول إلا الحق.

وورد اللفظ في سورة فصلت قال تعالى: (وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، «سورة فصلت: الآية 21»، قال الإمام البغوي: قال هؤلاء الذين يحشرون إلى النار من أعداء الله لجلودهم إذ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون، لم شهدتم علينا؟، فأجابتهم جلودهم: (... أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ...)، فنطقنا، وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال التي فعلوها في الدنيا.