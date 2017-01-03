مجلس التعاون واثق بقدرات البحرين اعتقال الإرهابيين

الرياض، مسقط (وكالات)
أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجوم المسلح الذي قام به مجموعة من الإرهابيين على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» بمملكة البحرين، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر بجروح وفرار 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.
وأكد أمين عام المجلس عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تدين بشدة هذا الهجوم باعتباره عملاً إرهابياً شنيعاً، وتعرب عن دعمها ومساندتها للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها والقائمين على أراضيها».
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وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم المسلح. وجدد التأكيد على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، وكل ما يخل باستقرار أرضها وسلامة شعبها. وختم تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لأسرة الضحية، ولمملكة البحرين حكومة وشعباً.
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وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية وقوفها الدائم مع الأشقاء والأصدقاء ضد آفة الإرهاب ورفضها الثابت لكل أنواع وأشكال الإرهاب في كل زمان وكل مكان.
كما أدانت السلطنة التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وإسطنبول.