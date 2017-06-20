الوسطية من خصائص الإسلام ميز الله بها الأمة

القاهرة (الاتحاد)
الإسلام دين الوسطية والاعتدال، والوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام، وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز الله بها أمته عن غيرها قال تعالى: (وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...)، «سورة البقرة: 143»، فهي أمة العدل والاعتدال.
يقول الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، عندما نستعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها خاصية الوسطية واضحة جلية، والمتأمل في دعاء النبي: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر»، يجد أن هذا الدعاء يكشف عن توازن عجيب بين الدين والدنيا، فهو لا يطلب الحياة الدنيا على حساب الآخرة ولا الآخرة على حساب الدنيا، ونجد مصداق هذا في دعاء القرآن في قوله تعالى: (... رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، «سورة البقرة: الآية 201»، فلا تطرف ولا إفراط ولا تفريط، إنما هو وسطية واعتدال.
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وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالتوسط في القراءة في الصلاة الجهرية مصداقاً لقوله تعالى: (... وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا)، «سورة الإسراء: الآية 110»، والسبيل هنا هو التوسط، الذي هو الوسطية والاعتدال، ومن أوضح الأمثلة على وسطية الإسلام في السلوك والأخلاق دعوته صلى الله عليه وسلم المتكررة إلى التوسط والاعتدال في الإنفاق والتحذير من التطرف في الإسراف أو التقتير، قال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا)، «سورة الفرقان: الآية 67»، والقوام هو الوسط.