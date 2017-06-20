خالد بن تميم: 12 عاماً في ميادين العطاء

أحمد النجار (دبي)

أمضى خالد بن تميم أحد رواد العمل التطوعي الشاب 12 عاماً في ميادين الخير والعطاء، فهو لم يتناول وجبة الإفطار مع أسرته منذ خمس سنوات متتالية، بسبب انشغاله في العمل التطوعي بتوزيع وجبات للصائمين، مفيداً بأن العطاء هو سرّ سعادته وشغفه فهو أسلوب حياة بالنسبة له.

وأضاف: لا أسعى وراء ألقاب أو شهرة أو جوائز، لأن فعل الخير أساس العطاء وهو لا ينتظر الكسالى والمتقاعسين والمختالين، ويجب تكريس الوقت لصناعة مبادرات وابتكار أعمال إنسانية تخدم الناس والمجتمع، معتبراً أن كل فاعل خير هو فارس عطاء في مجاله سواء في العمل التطوعي أو المجتمعي أو الخيري.

مردود ومكاسب

وكشف خالد عن أن عام الخير فرصة ثمينة وجدت لها أصداء واسعة وتفاعلا إنسانيا وتطوعيا كبيرا من كافة صناع الخير ورواد العمل التطوعي داخل الدولة، مشيراً إلى أن مفهوم الخير لا يرتبط بالضرورة بالصدقات والتبرعات وتوزيع الهبات وغيرها، لكنه يكمن في أبسط التفاصيل الإنسانية مثل إماطة الأذى وزرع فسيلة أو صناعة السعادة والإيجابية وزرع البسمة في الوجوه الحزينة، موضحاً: فعل الخير محبة لا يجب تحقيق غاية ومصلحة من ورائها أو السعي إلى جني مقابل أو مردود مادي أو بلوغ صيت ومكسب معنوي.