الأيسر أكثر ذكاءً!

الاتحاد نت

لن يخفى عليك إذا كنت عاشقاً لكرة القدم، أن اللاعبين أصحاب الأقدام اليسرى يُوصفون دائماً بأنهم أكثر مهارة من غيرهم. الآن يبدو أن براعة الشخص الأيسر لا تقتصر على امتلاك الموهبة على البساط الأخضر، بل تمتد إلى مجالاتٍ ذات صبغة مختلفة تماماً.

فبحسب دراسة أجراها باحثون تابعون لموقع IFL Science الإلكتروني، المعني بالجوانب الطريفة من العلوم والأبحاث، تبين أن من يفضلون استخدام اليد اليسرى، أكثر تميزاً في الرياضيات من أقرانهم ممن يستخدمون اليد اليمنى.

وأولت الدراسة، التي شملت نحو 2300 طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، اهتمامها للعلاقة بين كون الشخص أيسر اليد ومدى قدرته على حل المسائل الرياضية.

وكشف الباحثون أن الأياسر كانوا أكثر تميزاً من غيرهم، إذا ما أُوكِلت لهم مهامٌ تتضمن حل مسائل معقدة في مجال الرياضيات.

اللافت أن الدراسة لم تكشف عن وجود فوارق بين أصحاب اليد اليسرى ومستخدمي اليد اليمنى، عندما كان الأمر يتعلق بالتعامل مع مسائل حسابية بسيطة.