نيويورك تايمز: قطر «المغرورة» تدفع ثمن اللعب مع الكبار

دينا محمود (لندن)

«قطر تدفع ثمن ممارستها دورا يفوق قدراتها» هكذا عنونت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مقالاً تحليلياً يتناول تطورات العزلة التي تعاني منها الحكومة القطرية بفعل سياساتها التخريبية والمزعزعة للاستقرار والداعمة للإرهاب.

وفي المقال، قال الكاتب جوست هلترمان إن قطر سعت إلى استغلال «عضلاتها المالية المستمدة من احتياطياتها الهائلة من الغاز لكي تحظى بمكانة دبلوماسية غير مستحقة بالقياس إلى حجمها». وأشار الكاتب، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن السعودية التي «ربطتها علاقات متأرجحة» بقطر، طالما تسامحت مع «السلوك المغرور» للدوحة التي وصفها هلترمان بأنها كانت بالنسبة للرياض «حليفاً مزعجاً جانحاً، ومراهقاً مزعجاً».

أما موقع «ذا ديلي بيست» الإخباري الأميركي فقد اعتبر أن الاستثمارات القطرية في بريطانيا هي السبب وراء إحجام حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حتى الآن عن أن تحذو حذو الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعمه للدول المُقاطعة لحكومة الدوحة.

ففي تحليلٍ حمل عنوان «مشكلة قطر التي تواجه المؤسسة الحاكمة في بريطانيا»، يقول الكاتب توم سايكس إنه لا يُتوقع أن تنضم حكومة ماي قريباً إلى موقف ترامب «الموافق بحماسة» على العزلة المفروضة حالياً على الحكومة القطرية، وذلك «في ضوء عشق القطريين لإنفاق أموالهم في المملكة المتحدة أكثر من أي مكان آخر».