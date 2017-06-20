الإمارات: عــزل قطر قد يستمر سنوات

باريس، الدوحة (وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن عزل قطر قد يستمر سنوات ما لم تقبل لائحة مطالب تعتزم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة. واقترح خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في باريس نظام مراقبة تطبقه دول غربية على أنشطة قطر بمجرد أن تغير سلوكها فيما يتعلق بالإرهاب ودعم المتشددين. كما أعرب عن أمله في أن تتحلى تركيا بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر.

وقال قرقاش «نراهن على الوقت..لا نريد التصعيد، نريد عزلها حتى تعدل عن دعم المتشددين والمتطرفين..ليس هناك أي نية للتراجع قريبا، وقطر ستدرك أن هذا وضع جديد وأن العزلة قد تستمر لسنوات»، وأضاف «إذا كان القطريون يريدون عزلهم بسبب رؤيتهم المنحرفة لدورهم السياسي، فلندعهم يُعزلون..لا يزالون في مرحلة من الإنكار والغضب..لا نرى تصعيدا لكن عزلة..أنت جزء من الفريق لكن تواصل إحراز الأهداف في مرماك».

واتهم قرقاش الدوحة بأنها بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والإعلامي للمتطرفين، وبإيواء العديد من قياداتهم، وشدد على أن الأزمة لن تحل قبل أن تغير قطر سياستها، وتتعهد بوقف دعمها للمتشددين والمتطرفين. وقال «إن مبعث القلق الرئيسي هو التعامل مع صلات الدوحة بالجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وبجماعات أخرى في أنحاء المنطقة لاسيما ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى علاقاتها بجماعة الإخوان وحركة حماس».

وأوضح قرقاش ردا على سؤال «أن الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا، لكن ستكون هناك مطالب»، وقال «حاولنا الدبلوماسية مع القطريين في الماضي وفشلنا». وأضاف «ليس المطلوب تغيير النظام، بل تغيير السلوك من أجل رفع العقوبات، مبديا أمله في أن يكون هناك عقلاء داخل العائلة المالكة يمكنهم التأثير على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الصدد. ولافتا إلى أنه ليس هناك أي نية لطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.