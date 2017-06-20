«الشؤون البلدية» تعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء

هالة الخياط (أبوظبي)

اعتمدت دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء في الإمارة. وتمثل هذه اللائحة الإطار العام للأحكام الإدارية والتشريعية الخاصة بإصدار التراخيص وتنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي.

وأعدت الدائرة دليل الشروط الخاصة بتنظيم أعمال البناء الذي يمثل الإطار الفني المنظم لأعمال البناء في الإمارة، ويوحد الممارسات الإنشائية بين مختلف بلديات الإمارة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بكل منطقة، ويتكامل الدليل مع متطلبات كود أبوظبي الدولي للبناء وكودات التخطيط المعدة من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وحدثت دائرة الشؤون البلدية والنقل أحكام اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء بعد أن ناقشت مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، التشريعات واللوائح التنفيذية التي تحكم عملية البناء والإنشاء وأفضل السبل لتطويرها والارتقاء بها، وذلك خلال عقد ورش عمل حضرها ممثلو أكثر من 350 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة، واستمعت الدائرة إلى آراء ومقترحات الشركاء العاملين في هذا القطاع وناقشت معهم التحديات التي تواجههم وجاءت بأفضل الحلول التي تخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وتنفرد «الاتحاد» بنشر أبرز التعديلات التي وردت في اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء ودليل شروط أعمال البناء، والتي ستساهم في التعامل مع 90% من المشاكل التي كانت تعطل استمرارية رخص البناء، كما تم وضع آلية لحل النزاعات القائمة، وتفعيل دور دائرة الشؤون البلدية والنقل في حل النزاعات القائمة بما يصب في مصلحة كل أطراف العلاقة في موضوع البناء.