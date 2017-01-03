البحرين تتهم إيران بالتورط في الهجوم على سجن «جو»

المنامة (وكالات)
وجهت وزارة الداخلية البحرينية أمس أصابع الاتهام إلى إيران بالضلوع في الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، الذي أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخر وفرار 10 محكومين بتهم إرهابية وجنائية، وقالت في تغريدة على موقعها في «تويتر» إن مركز الإعلام الأمني تابع ما بثته قناة أهل البيت التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو قد تمت بنجاح، الأمر الذي يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالإعمال الإرهابية وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان مساء أمس الأول إن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر إصابة متوسطة أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، وهروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية. وأضافت أن الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.
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وأهابت وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ الإسراع بالاتصال على 999 أو الخط الساخن 80008008 مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات، محذرة في الوقت ذاته، كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك.
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