الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب

أبوظبي (وام، باريس، وكالات)

دانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة الفرنسية في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وكانت سيارة مليئة بقوارير غاز شاحنة قد صدمت شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس أمس، ما أدى إلى اشتعال النار في السيارة ومقتل السائق في الحادث الذي وصفه وزير الداخلية بأنه «محاولة هجوم». وذكرت مصادر في الشرطة أنه تم العثور على قوارير غاز ومسدسات ورشاش كلاشنيكوف في سيارة المهاجم، وهي من طراز رينو ميجان.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب «لقد تم استهداف قوات الأمن في فرنسا مرة أخرى»، واصفاً الحادث بأنه «محاولة هجوم». وقال إن الأسلحة والمتفجرات التي عثر عليها في السيارة «يمكن أن تؤدي إلى انفجار هذه السيارة».