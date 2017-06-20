الإمارات تدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مسلمين في لندن

أبوظبي، لندن (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات الحادث الإرهابي الذي استهدف عددا من المصلين قرب مسجد فينسبري بارك في العاصمة البريطانية لندن أمس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجراح. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي.. مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة البريطانية في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها للحكومة والشعب البريطاني وأهل وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وقتل شخص وأصيب عشرة بجروح بعدما دهست شاحنة حشدا من المصلين المسلمين أمام مسجد في لندن خلال الساعات الأولى من يوم أمس. وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمحاربة الإرهاب والتطرف «أيا كان المسؤول» عنه. فيما اعتبر قادة مسلمون أن الحادثة مرتبطة بتنامي الجرائم المدفوعة بما بات يعرف بـ «رهاب الإسلام».