مصر: مقتل 3 إرهابيين وإصابة 23 آخرين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري مقتل 3 إرهابيين، واعتقال 23 آخرين في سيناء، فضلاً عن اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس بمدينة رفح.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في دهم وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، فقد قام الجيش بسلسلة دهم، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين، واكتشاف وتدمير مخزن يحتوي على مواد متفجرة. وذكر أنه تم القبض على 23 إرهابياً، بالتزامن مع اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيس بمدينة رفح.

وفي ذات السياق، تصدت قوات الأمن بشمال سيناء لهجوم إرهابي كان يستهدف كميناً أمنياً أمام نادي «الهجن» عند الكيلو 17 على طريق العريش القنطرة الدولي. وقالت المصادر إن أفراد الأمن في الكمين اشتبهوا في سيارة ربع نقل بيضاء اللون تحاول اقتحام الحواجز المؤدية إلى الكمين.

وعلى الفور أطلقت القوات النار على السيارة، حيث نجحت في تفجيرها وقتل قائدها دون وقوع إصابات في صفوف القوات بالكمين.

بينما قالت المصادر إن عددا من عناصر تنظيم «بيت المقدس» كانوا في انتظار إتمام عملية التفجير لتنفيذ عملية الهجوم على أفراد الكمين، حيث شوهدت سيارة أخرى وعدد من الدراجات النارية يستقلها عناصر مسلحة كانت مختبئة بعمق الصحراء، وبادرت القوات إلى إطلاق النار على العناصر المسلحة والذين تمكنوا من الهرب، وقد تم رفع حالة الطوارئ الأمنية بجميع أكمنة مدينة العريش.