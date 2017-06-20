السعودية والكويت تدعوان للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، جنيف)

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أن موقفهما من القضية الفلسطينية هي من الثوابت الرئيسة لسياستهما من دعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها، وعلى جميع الصعد السياسة والاقتصادية والاجتماعية، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها المفروض على قرية دير أبو مشعل لليوم الرابع على التوالي.

واستعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في كلمة المملكة أمام الدورة 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال «على الرغم من وضوح هذه الانتهاكات الجسيمة والتعديات المعلنة أمام أنظار المجتمع الدولي، إلا أننا نلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية، تجاهلاً مستمراً بهذه القضية وتقاعساً واضحاً من قبل العديد من الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان من خلال تجاهلها لهذه الانتهاكات وتخاذلها في اتخاذ الإجراء المناسب».

ودعا الواصل مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعد نموذجاً صارخاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتفرع عنها من انتهاكات أخرى، كاحتلال الأراضي وطرد السكان الأصليين ومحاصرتهم.