السعودية: ضبط 3 عناصر من «الحرس الثوري»

الرياض (وكالات)

احتجزت البحرية السعودية 3 عناصر من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا على متن أحد الزوارق التخريبية التي دخلت المياه الإقليمية السعودية، وكانت متجهة إلى حقل «المرجان» النفطي، حسب ما أفاد بيان لوزراة الثقافة والإعلام السعودية.

وذكر بيان الوزارة، «إن البحرية السعودية اعتقلت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه مساء الجمعة، حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة».

وأضاف البيان، «كان هذا واحداً من ثلاثة قوارب اعترضتها القوات السعودية، تم ضبطها، وعلى متنها ثلاثة رجال، بينما هرب الاثنان الآخران». وأضاف البيان «تستجوب السلطات السعودية الآن الثلاثة المعتقلين أعضاء الحرس الثوري الإيراني».

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أمس، أنها صادرت أسلحة على واحد من ثلاثة زوارق دخلت مياهها الإقليمية، وتوجهت نحو منصات نفطية من دون أن تستجب لطلقات تحذيرية.

وصرح مصدر سعودي مسؤول بأن البحرية السعودية تصدت لـ3 زوارق، تبين بعد ضبط أحدها أنه محمل بالأسلحة «بهدف تخريبي». وقال المصدر «في تمام الساعة الثامنة وثمان وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة 21 رمضان 1438هـ الموافق 16 يونيو 2017م، دخلت المياه الإقليمية السعودية ثلاثة زوارق تحمل علماً باللونين الأبيض والأحمر، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي المرجان»، وعلى الفور تصدّت لها القوات البحرية، وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وقد تم القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران، وفق المصدر.

وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب، والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم لحفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.