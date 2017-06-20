السعودية: ضبط 3 عناصر من «الحرس الثوري»

الرياض (وكالات)
احتجزت البحرية السعودية 3 عناصر من ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا على متن أحد الزوارق التخريبية التي دخلت المياه الإقليمية السعودية، وكانت متجهة إلى حقل «المرجان» النفطي، حسب ما أفاد بيان لوزراة الثقافة والإعلام السعودية.
وذكر بيان الوزارة، «إن البحرية السعودية اعتقلت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني من قارب تم ضبطه مساء الجمعة، حين اقترب من حقل مرجان النفطي قبالة ساحل المملكة».
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وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أمس، أنها صادرت أسلحة على واحد من ثلاثة زوارق دخلت مياهها الإقليمية، وتوجهت نحو منصات نفطية من دون أن تستجب لطلقات تحذيرية.
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وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب، والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم لحفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.