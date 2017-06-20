العبادي يبحث في جدة محاربة الإرهاب ومرحلة ما بعد «داعش»

بغداد (رويترز)

وصل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى جدة ظهر أمس، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يوماً واحداً، هي الأولى لمسؤول عراقي بعد 14 عاماً من القطيعة بين الرياض وبغداد، مفتتحاً جولة إقليمية ستقوده إلى الكويت وإيران.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز كان في مقدمة مستقبلي العبادي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ويعتبر العبادي، أول رئيس حكومة للعراق يزور السعودية بعد عام 2003.

ووفقاً لبيان من مكتبه، فإنه سيبحث مع المسؤولين السعوديين تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ومشاركة المملكة في إعادة إعمار ما خربته الحرب ومرحلة ما بعد «داعش».