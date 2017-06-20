موسكو تعلق اتفاقية «أمن التحليقات» في سوريا مع واشنطن

عواصم (وكالات)

علقت وزارة الدفاع الروسية أمس، قناة الاتصال التي أقامتها مع نظيرتها الأميركية (البنتاجون) لمنع حوادث اصطدام جوية بعد قيام طائرة أميركية باسقاط مقاتلة سورية، واعتبرت ذلك «عملاً عدوانياً»، وحذرت من استهداف الولايات المتحدة لقوات النظام السوري، مهددة بإسقاط أي «جسم طائر» فوق أراضي غرب الفرات في سوريا.

فيما غيرت واشنطن مواقع الطائرات الأميركية فوق سوريا لضمان سلامة طواقمها، معلنة أنها تسعى إلى إعادة الخط الساخن بين الجيشين الأميركي والروسي لحماية قوات الجانبين العاملة في سوريا، واحتفاظها بحق الدفاع عن النفس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها علقت اعتباراً من أمس 19 يونيو، العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، وحذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف. وجاءت الخطوات الروسية، رداً على إسقاط مقاتلة «سو-22» تابعة لسلاح الجو السوري في محيط بلدة الرصافة بريف الرقة من قبل مقاتلة «إف آي-18 إي» الأميركية.

وطالبت روسيا، القيادة العسكرية الأميركية بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة التي وقعت مساء أمس الأول، وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه.