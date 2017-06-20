بن دغر يفتتح جدارية «شهداء التحالف العربي» في عدن

عدن (الاتحاد)
افتتح رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المرحلة الثالثة والأخيرة من جدارية «شهداء لا يموتون» التي نفذتها الحملة الشعبية لشكر «مملكة الحزم وإمارات الخير» بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير مدينة عدن من المليشيات الانقلابية في 27 رمضان الجاري.
وتضمنت الجدارية عدد اًمن صور شهداء التحالف العربي وشهداء قوات الشرعية الذين سقطوا خلال الحرب الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وتم رسمها على جدار مبنى ديوان السلطة المحلية في عدن بمديرية المعلا.
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ونوه بن دغر بالدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير عدن وباقي المحافظات، مضيفا أن «الدماء العربية اختلطت في معركة واحدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام».
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وأضاف أن «هذه التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء ستظل خالدة، ولن تنسى على مر التاريخ، وستتوارثها الأجيال حول الدور الكبير الذي لعبته دول التحالف العربي لدعم أشقائهم في اليمن للتصدي للميليشيات الانقلابية التي تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية في المنطقة بدعم من إيران».