بن دغر يفتتح جدارية «شهداء التحالف العربي» في عدن

عدن (الاتحاد)

افتتح رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المرحلة الثالثة والأخيرة من جدارية «شهداء لا يموتون» التي نفذتها الحملة الشعبية لشكر «مملكة الحزم وإمارات الخير» بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير مدينة عدن من المليشيات الانقلابية في 27 رمضان الجاري.

وتضمنت الجدارية عدد اًمن صور شهداء التحالف العربي وشهداء قوات الشرعية الذين سقطوا خلال الحرب الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وتم رسمها على جدار مبنى ديوان السلطة المحلية في عدن بمديرية المعلا.

وخلال إزاحة الستار عن الجدارية ترحم رئيس الوزراء اليمني على شهداء الوطن وشهداء قوات التحالف العربي الذين قدموا أرواحهم فداء لليمن، مشيدا بالدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه كل من الإمارات والسعودية للشعب اليمني في معركته ضد هذه الانقلابيين.

ونوه بن دغر بالدور المتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير عدن وباقي المحافظات، مضيفا أن «الدماء العربية اختلطت في معركة واحدة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام».

بدوره، أكد فراس اليافعي رئيس الحملة الشعبية لشكر السعودية والإمارات، أن الجدارية تعد عملاً وطنياً يخلد ذكرى شهدائنا وشهداء دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مضيفا أن الشهداء ضحوا من أجل الدفاع عن الحق والكرامة والشرعية في اليمن وأمن واستقرار المنطقة العربية.

وأضاف أن «هذه التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء ستظل خالدة، ولن تنسى على مر التاريخ، وستتوارثها الأجيال حول الدور الكبير الذي لعبته دول التحالف العربي لدعم أشقائهم في اليمن للتصدي للميليشيات الانقلابية التي تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية في المنطقة بدعم من إيران».