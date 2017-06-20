«الشرعية» تحرر جبل «حام» الاستراتيجي في الجوف

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على جبل «حام» الفاصل بين محافظتي الجوف وعمران، حيث يخوض جنود المنطقة العسكرية السادسة معركةَ استنزاف للسيطرة على المناطق الحاكمة. وتمركزت الميليشيات في سفح جبل «حام»، بعد أن سيطر الجيش الوطني على قمته، وأطلقت مدفعية الجيش الوطني عشرات القذائف المدفعية على مواقع متفرقة للميليشيات في شمال المتون، وفي بلدة المصلوب جنوب غرب المحافظة.

إلى ذلك، شنت قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي هجوماً كبيراً على مواقع الانقلابيين في مدينة ميدي بمحافظة حجة.

وبحسب مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فإن الهجوم البري والجوي خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح التي تعرضت مواقعها لأكثر من 10 غارات خلال الساعات الماضية.ونفذت طائرات الاباتشي التابعة للتحالف العربي عمليات تمشيط واسعة لجيوب ومواقع تتمركز فيها الميليشيا الانقلابية في الشريط الحدودي والساحلي بمحافظة حجة.

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الانترنت أن ذلك تزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي مكثف استهدف مواقع الميليشيات في ميدي وحرض، مؤكداً انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين جراء الخسائر التي منيوا بها في معارك ميدي.وأشار إلى أن قائد القوات البرية السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي وصل الأحد الى معسكر القوات السودانية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية للاطلاع عن كثب على سير المعارك مع الانقلابيين على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.