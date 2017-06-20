نبيل سليمان: أنا التائه في غابة القراءة

يقول نبيل سليمان: في الغابتين كما في أية غابة، عتمات ووضحات ومتاهات وأجمات ومسالك هينة ،وأخرى وعرة، وصمت وهسيس وفحيح وعواء وزئير وزقزقة.. أما ما أعجز عن عده ووصفه فهو أعظم».

** إلى ماذا تدفع غابة القراءة؟

- تدفعني غابة القراءة إلى القول بغابة الكتابة، وليس فقط غابة السرد، وما أنا إذن، بعد خمسين سنة من هواية واحتراف القراءة فالكتابة، إلا تائه في غابة، وكلما أمعنت في تيهي ازددت اعترافاً بضآلتي حدّ الامّحاء، والسؤال يلفحني: من أنت أمام هذه العظمة وهذه المجاهيل؟ من أنت بعمرك القصير مهما طال، وبجسمك مهما أنعم عليك ومهما قدمت له؟

ابتدأ هذا السؤال يدور بي منذ سنوات لا أذكر عدّها، لكنني أذكر أنه ابتدأ يرجّني منذ اقتربت من الستين، بينما مكتبتي ما عادت تكتفي بحصتها الكبيرة من البيت. مكتبتي أيضاً غابة. هل تذكرون حديث بورخيس عن المكتبة؟ أم حديث أمبرتو إيكو؟

هذه الغابة الثالثة هي أيضاً الغابتان الأولى والثانية: القراءة والكتابة.