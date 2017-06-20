سوتشي (د ب أ)

استهل المنتخب الألماني مسيرته في كأس القارات في روسيا بالفوز على نظيره الأسترالي 3 - 2 على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن فعاليات المجموعة الثانية.

وتقدم لارس ستيندل لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لألمانيا بعد مرور خمس دقائق، ثم تعادل توماس روجيك لاعب سيلتك الاسكتلندي لمنتخب أستراليا في الدقيقة 40، ولكن جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سجل الهدف الثاني لألمانيا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف ليون جوريتزكا لاعب شالكه الهدف الثالث لألمانيا في الدقيقة 48، ثم رد تومي جوريتش بالهدف الثاني لأستراليا في الدقيقة 56.

وسافر يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا إلى روسيا بصحبة فريق من الشباب، بعدما فضل إعطاء راحة سلبية للنجوم الأساسيين بعد موسم شاق خاضوه مع فرقهم الأوروبية.

ولكن رغم صغر سن اللاعبين وقلة الخبرة لديهم، سيطر الفريق الألماني بشكل كامل على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية، وكان بمقدوره تسجيل عدد أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ أحيانا والتسرع في إنهاء الهجمات في أحيان أخرى.

ويمر الفريق الألماني بفترة انتقالية في أعقاب اعتزال فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر، حيث إن القائد الحالي جوليان دراكسلر يعتبر الأكثر خبرة في صفوف الفريق حالياً بثلاثين مشاركة دولية.