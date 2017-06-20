«دوناروما».. إهانة بالدولارات وتهديد بالقتل

محمد حامد ( دبي)

أعادت واقعة إلقاء الدولارات المزيفة داخل مرمى الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، إلى الأذهان ما حدث مع آشلي كول نجم فريق تشيلسي السابق، والذي انتقل إلى صفوف الفريق الأزرق قادماً من غريمه اللندني أرسنال عام 2006، مما جعل جماهير المدفعجية يطلقون عليه اسم «كاشلي» بدلاً من آشلي في إشارة إلى عشقه للمال، ورحيله إلى تشيلسي والتخلي عن أرسنال وجماهيره.

دوناروما، حامي عرين الميلان الذي رفض تجديد عقده تعرض لإهانة بالغة من جمهور النادي الميلاني، ولكن في بولندا وليس داخل إيطاليا، فقد ألقى عشاق الروسونيري دولارات مزيفة داخل مرماه أثناء مشاركته في مباراة إيطاليا أمام الدنمارك في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً والمقامة في بولندا، وتعمد أنصار ميلان رفع لافتات في المدرجات خلف مرمى دوناروما مباشرة تحمل اسم «دولاروما» في إشارة إلى عشقه للمال والدولارات.

وبدوره كشف مينو رايولا وكيل دوناروما عن أن عائلة الحارس الشاب تتعرض لتهديدات بالقتل، وهو ما تعرض له الحارس أيضاً، وذلك خلال المفاوضات مع إدارة الميلان، والتي انتهت برفض دوناروما تجديد عقده، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً بين جماهير ميلان، وكذلك لدى إدارة النادي، فقد كان الجميع يرون في دوناروما حارس الحاضر والمستقبل، الذي يمكنه أن يشارك مع الصفقات المستقبلية في إعادة الميلان للواجهة بعد سنوات من التراجع.

وأكد رايولا أن التهديدات التي تلقاها دوناروما هو وعائلته جعلته يقرر تجميد المفاوضات مع ميلان، ثم رفض التجديد، وشدد رايولا على أن النادي الذي يريد التجديد مع لاعب لا يجب أن يفعل ذلك عن طريق تهديده وإجباره على البقاء، كما كشف رايولا عن أن موكله لم يحسم وجهته المستقبلية بعد، على الرغم من كل ما يتردد عن وجود عرض من الريال للظفر به.

كما أشارت تقارير إيطالية عن أن دوناروما تلقى تهديدات من نوع آخر تضمنت التلويح بالقضاء على مستقبله الكروي، وذلك عن طريق الإبقاء عليه حبيساً لمقاعد البدلاء أو إبعاده عن التشكيلة الأساسية بصفة دائمة لمدة عام كامل، وهي الفترة المتبقية في عقده مع النادي، وفي حال حدث ذلك سوف يختفي الحارس من الواجهة ويتراجع مستواه، ومن ثم تتراجع الأندية الكبيرة، وعلى رأسها الريال عن الاهتمام به.