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مبابي ودوناروما وموراتا يخطفون الأضواء

«الدون والملكي والشياطين».. ثلاثي يقتل «القارات»!
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

محمد حامد ( دبي)

حينما ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن الفيفا يبحث عن بديل أكثر إثارة لبطولة كأس القارات في المستقبل، كان يعلم جيداً أن البطولة لم تنجح في جذب الجماهير والإعلام بالصورة المطلوبة، حيث لم يتمكن «المونديال المصغر» في الخروج يوماً من عباءة البطولة الشرفية التي تستخدمها الدول المنظمة لكأس العالم لقياس استعدادها للحدث الأكبر، وهو المونديال.

وفي كأس القارات المقامة حالياً في روسيا، جاءت مشاركة الألمان بمنتخب من نجوم الظل، والوجوه الجديدة التي يبحث فيها الجهاز الفني للمانشافت عن عناصر تصلح لدخول القائمة الأساسية ليزيد من متاعب وأوجاع البطولة، فضلاً عن كأس القارات في هذه النسخة على وجه التحديد لا تضم منتخبات تتمتع بالجاذبية الجماهيرية أو الإعلامية، فالبرتغاليون ليسوا الممثل الأفضل لأوروبا على الرغم من حصولهم على يورو 2016، وتشيلي ليست البرازيل أو الأرجنتين.

وبعيداً عن الاعتبارات السابقة، فقد تلقت بطولة كأس القارات ضربات أخرى أشد ألماً في الوقت الراهن، على رأسها التدفق غير المسبوق لأخبار الانتقالات والميركاتو الصيفي في القارة العجوز، ليصبح دوناروما، ومبابي، وصلاح، وموراتا، وغيرهم من الأسماء الشابة أكثر أهمية في الصحف الأوروبية من أخبار كأس القارات، وتظل مفاجأة كريستيانو رونالدو الذي يرغب في الرحيل عن ريال مدريد هي المفاجأة القاتلة للبطولة التي تحتضنها روسيا، فالنجم البرتغالي يشغل الجميع الآن ليس بوصفه قائداً وهدافاً تاريخياً ونجماً لامعاً في صفوف البرتغال، بل يشغل العالم لأسباب تتعلق بعلاقته مع الريال ومستقبله الغامض في ظل التطورات الأخيرة.

صحيفة «الميرور» اللندنية فجرت واحدة من المفاجآت الكبيرة في ملف الدون والملكي والشياطين الحمر، وقالت إن إدارة مانشستر يونايتد سوف تفعل كل شيء من أجل إعادة رونالدو إلى أولد ترافورد، خاصة أن الدون لم يتوقف عن الغزل في جماهير فريقه السابق، ويكفي أنه وضع جمهور الريال في مقارنة مع عشاق يونايتد وانتصر للطرف الأخير، حينما قال إنه لم يسمع يوماً صافرة استهجان ضده في أولد ترافورد على العكس مما حدث له في البرنابيو.

«الميرور» كشفت عن سيناريو قادم يعود بموجبه رونالدو إلى مان يونايتد، وهو دفع 175 مليون استرليني للنادي الإسباني، مع الموافقة على رحيل دافيد دي خيا إلى صفوفه، على الرغم من مناشدات زين الدين زيدان لرونالدو بالبقاء، فإن الأمور تسير في اتجاه رحيله عن النادي، ومن المرجح أن يستخدم فلورنتينو بيريز رئيس الريال أموال صفقة رونالدو من أجل الاستثمار في المستقبل بالحصول على توقيع الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب موناكو والذي أعلن أنه لن يلعب لغير الريال. ... المزيد
     
 

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