طرح تذاكر مونديال الأندية «أبوظبي2017» للبيع إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نجاح المبيعات الحصرية لمستخدمي بطاقات فيزا لتذاكر كأس العالم للأندية أبوظبي 2017، أطلقت اللجنة المنظمة المحلية أمس بيع التذاكر للجماهير وعشاق الكرة الراغبين في متابعة البطولة من داخل الملعب، وبات بإمكان الجمهور في مختلف أنحاء العالم شراء تذاكرهم عبر الموقع الرسمي للبطولة وهو FIFA.com/&rlmuae2017، لحضور هذه البطولة المرتقبة في الشرق الأوسط في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل. وينتظر عشاق الكرة القدم في الدولة انطلاق النسخة الرابعة عشرة لكأس العالم للأندية، حيث سيسعى أبطال القارات الست إلى إحراز اللقب. وكان «ريال مدريد» آخر المتأهلين، بعد حصده للقب دوري أبطال أوروبا، ليكون أول فريق أوروبي يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية FIFA لمرتين متتاليتين، ومن قبله تأهل أيضاً فريق أوكلاند سيتي عن قارة أوقيانوسيا، والذي يحقق رقماً قياسياً بمشاركته للمرة التاسعة في نفس البطولة، وكان الأسطورة المكسيكية باتشوكا أول الأندية التي انتزعت مكاناً لها في أبوظبي، والذي شارك في كأس العالم للأندية ثلاث مرات حتى الآن. وتجري التحضيرات للبطولة في أبوظبي على قدم وساق، حيث يشكل إعلان اليوم عن انطلاق مبيعات التذاكر للعموم محطة رئيسية في مسيرة البطولة، وتتدرج أسعار التذاكر حسب الفئات، وتبدأ من 20 درهماً للدرجة الثالثة.

ومن جانبه يقول عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: «نسير حسب البرنامج الزمني الذي تم وضعه، وذلك من خلال عمل منظم في كل النواحي منذ إطلاق الشعار الرسمي في أبريل الماضي، وقد تم طرح التذاكر الخاصة والحصرية لمستخدمي بطاقات فيزا والتي شهدت إقبالاً منقطع النظير، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة في فعاليات كأس العالم للأندية FIFA مثل Experience & Excitement. وندعو الجميع لشراء التذاكر قبل نفادها، لكي يتمكنوا من مشاهدة فريقهم المفضل يخوض المنافسات للفوز بلقب البطولة هنا في الإمارات في ديسمبر المقبل». ومن أجل تلبية احتياجات جميع عشاق كرة القدم، بات الآن بإمكانهم الاختيار بين مجموعة متنوعة من التذاكر المختلفة المتاحة على الموقع من الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، بالإضافة إلى خدمات ضيافة الشركات، وحجرات خاصة عند الطلب. يذكر أن بطاقات فيزا هي وسيلة الدفع المفضلة في بطولة كأس العالم للأندية 2017 FIFA.

باقات خاصة

توفر اللجنة المنظمة باقات خاصة للجماهير من خارج الدولة لحضور مباريات البطولة على النحو التالي:

3 نجوم: 1380 درهماً (375 دولاراً)

4 نجوم: 1500 درهم (408 دولارات)

5 نجوم: 2100 درهم (572 دولاراً)

وتخصص الباقات للفئة الثانية من تذاكر المباريات للشخص لثلاثة أيام من أيام المباريات (الدور نصف النهائي: 12 و13 ديسمبر، ومباراة المركز الثالث والنهائي: 16 ديسمبر)، حيث يتشارك شخصان غرفة مزدوجة.