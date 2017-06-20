موراي على القمة

برلين(د ب أ، رويترز)

حافظ النجم البريطاني آندي موراي، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة أمس، والتي شهدت عودة الفرنسي جو-ولفريد تسونجا من جديد إلى المراكز العشرة الأولى.

ويحتل موراي المركز الأول برصيد 9390 نقطة، ويليه النجم الأسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7285 نقطة، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 6175 نقطة.

وصعد تسونجا من المركز الحادي عشر إلى العاشر على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تراجع من المركز العاشر إلى الثاني عشر، وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين كما يلي:

البريطاني آندي موراي، في المركز الأول برصيد 9390 نقطة، الأسباني رافاييل نادال، في المركز الثاني برصيد 7285 نقطة، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، في المركز الثالث برصيد 6175 نقطة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المركز الرابع برصيد 5805 نقطة، السويسري روجيه فيدرر، في المركز الخامس برصيد 4765 نقطة، الكندي ميلوس راونيتش، في المركز السادس برصيد 4150 نقطة، الكرواتي مارين سيليتش، في المركز السابع برصيد 4025 نقطة، النمساوي دومينيك ثيم، في المركز الثامن برصيد 3895 نقطة، الياباني كي نيشيكوري، في المركز التاسع برصيد 3785 نقطة، الفرنسي جو-ولفريد تسونجا، في المركز العاشر برصيد 3040 نقطة.