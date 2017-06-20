«دي جراسي» يهدد عرش بولت

ستوكهولم (رويترز)

حقق العداء الكندي أندريه دي جراسي، فوزاً ساحقاً في سباق 100 متر بعدما سجل زمناً قدره 9.69 ثانية بمساعدة الرياح في لقاء استوكهولم بالدوري الماسي لألعاب القوى. وطار دي جراسي، الذي ربما يكون أكبر تهديد للجاميكي يوسين بولت، في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم في أغسطس المقبل، في مضمار الاستاد الأولمبي ليسحق منافسيه في سباق قطع خمسة عدائين مسافته في أقل من عشر ثوان.

ورغم ذلك فإن الفائز بفضية سباق 200 متر في الأولمبياد كان الأسرع هذا العام بمساعدة رياح بلغت سرعتها 4.8 متر في الثانية بزيادة أكثر من ضعف الحد المسموح به (2 متر في الثانية)، ولهذا لم يتم احتسابه رسمياً الأسرع في العالم في 2017.

ورغم ذلك فإن دي جراسي، الذي فاز بنفس السباق في لقاء أوسلو بالدوري الماسي الخميس الماضي، أبرز التهديد الذي قد يمثله على بولت في لندن، إذ فاز بفارق 0.15 ثانية على بن يوسف ميتي من ساحل العاج و0.2 ثانية أمام الجاميكي رايان شيلدز.

وقال دي جراسي (22 عاماً): «صدمت عندما رأيت الزمن الذي سجلته، أردت كسر حاجز العشر ثوان، ولم أكن أشعر بأنني قادر على الركض بهذه السرعة».