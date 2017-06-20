7 ملايين دولار جوائز «جولف إيرلندا»

مراد المصري (دبي)

أعلنت سوق دبي الحرة عن رفع قيمة الجوائز المالية المخصصة للبطولة التي تحمل اسمها «بطولة إيرلندا المفتوحة - سوق دبي الحرة»، في لندن ديري بالفترة من 6 إلى 9 يوليو المقبل، وتعد البطولة رقم 27 من أصل 47 بطولة في منافسات الجولة الأوروبية للجولف التي تقام بعنوان «السباق إلى دبي»، لتصل قيمة الجوائز المالية إلى 7 ملايين دولار بزيادة أكثر عن 4 ملايين عن العام الماضي.

وتم الكشف عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في دبي، بحضور مضيف البطولة وحامل اللقب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الفائز بأربعة ألقاب كبرى، والذي سينضم إليه الفائز الأميركي السابق جاستن روز، والنجم الياباني البارز هيديكي ماتسوياما، والإسباني جون راهم، والإنجليزي داني ويليت الفائز بلقب الماسترز العام الماضي، والبطلان الكبيران من إيرلندا الشمالية دارين كلاريك وجرايم ماكدويل، وبدريج هارينجتون وبطل إيرلندا ثلاث مرات.

كما سيوجد في البطولة لاعبون مميزون من أمثال نجوم كأس رايدر البلجيكي توماس بييترز والإسباني رافا كابريرا بيلو ولاعبو إنجلترا أندي سوليفان ومات فيتزباتريك وكريس وود، ومع زيادة مجموع الجوائز المالية إلى 7 ملايين دولار أميركي (بزيادة أكثر من 4 ملايين يورو عن العام الماضي) بعد انضمامها إلى سلسلة رولكس الجديدة هذا العام، سوف تكون بطولة سوق دبي الحرة بضيافة مؤسسة روري، النسخة الأكبر في تاريخها الطويل.

وكشف كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن زيادة ساعات البث للبطولة هذا العام، لإبراز اسم دبي، سواء سوق دبي الحرة الراعي الرئيسي، أو السباق إلى دبي، بما يحقق مردوداً كبيراً على مدينة دبي بالمجمل العام ويعزز من دور البطولات الرياضية في السياحة والترويج، كما عبر عن سعادته بتقدم هذه البطولة واختيارها كجزء من سلسلة رولكس العالمية بما ساهم بهذه الزيادة في الجوائز المالية والحصول على موعد جديد على روزنامة البطولات الموسم الحالي.

من جانبه أوضح نيك تاريت، مدير مكتب الجولة الأوروبية في دبي، أن النسخة المقبلة ستكون حدثاً مهماً للغاية بعد الزيادة في قيمة الجوائز المالية، بما يعزز من قدرتها سنوياً على جذب أفضل اللاعبين وجهود سوق دبي الحرة في تهيئة كل العوامل اللازمة لنجاح الحدث وتقديم بطولة ناجحة في كل عام، وقال: التوقعات أن تشهد النسخة الحالية مبيعات قياسية على صعيد تذاكر الحضور في ظل هذه التغييرات الإيجابية، ستكون هذه البطولة الأبرز على الروزنامة الشهر المقبل بكل تأكيد. ووجه البطل العالمي روري ماكلروي رسالة من الولايات المتحدة، حيث يشارك في البطولة الكبرى هناك، وتحدث قائلاً: أنا متحمس جداً حول بطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة هذا العام، منذ أن انخرطت في استضافة البطولة من خلال مؤسستي وأنشأنا هذه الشراكة مع سوق دبي الحرة والجولة الأوروبية، نمت بطولة إيرلندا المفتوحة- سوق دبي الحرة حقاً، لتصبح واحدة من أفضل الأحداث على جدول الجولة الأوروبية.

وتابع: هذا العام قد ارتفعت البطولة مستوى آخر مع موعد جديد، استراتيجية جديدة للعب البطولة على غرار البطولات المفتوحة، وزيادة مجموع الجوائز المالية إلى 7 ملايين دولارـ كل هذه العوامل مكنتنا من جذب لاعبين مثل جوستين روز، هيديكي ماتسوياما وجون رحم إلى بورتستيوارت هذا العام، وأعتقد أن هذا الأسبوع سيكون رائعاً.