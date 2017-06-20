فريق «زوارق أبوظبي» يغادر إلى ميلان

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1 إلى مدينة ميلان الإيطالية مساء أمس، حيث سيدخل متسابقو الفريق معسكراً تدريبياً خاصاً وتمارين مختلفة على الزوارق، استعداداً للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي ستقام في مدينة إيفيان الفرنسية في الأول والثاني من يوليو المقبل. وضمت بعثة الفريق المتسابقين ثاني القمزي وراشد القمزي، مع حضور المتسابق أليكس كاريلا بطل العالم، ويترأس البعثة ناصر الظاهري خلال التدريبات الحالية، ومن المنتظر أن يستمر الفريق في تمارينه حتى يوم غد، على أن يعود إلى إمارة أبوظبي، ويبدأ التحضير لاحقاً لأجل الجولة المقبلة من البطولة العالمية.

ويرفع فريق أبوظبي جاهزيته وتحضيراته للمنافسة، لكي يكون أحد المنافسين على ألقاب البطولة للموسم الحالي، من جهته أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أهمية التدريبات الحالية للفريق والتمارين لأنها ستقام على مسار سباق مشابه للذي سيكون في تحدي جولة إيفيان، وقال: من المهم جداً أن يقوم الفريق بتدريباته وتمارينه على مسار سباق مشابه لذلك الذي سيقام في إيفيان، ومن المهم أيضاً أن يتعرف أكثر على طبيعة المياه الذي سيدخل المنافسة عبرها في الجولة المقبلة، نريد أن يكون حضورنا من أجل المنافسة على لقب الجولة، ولذلك نحرص على أن تستمر تدريبات وتمارين الفريق دوماً. وتابع الرميثي: جاءت توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، بتعزيز المشاركة والحضور لفريق أبوظبي في هذا الموسم، ولذلك سنشارك بثلاثة زوارق في الجولة المقبلة، وهو ما يفرض علينا أن يكون التجهيز والإعداد قوياً، دائماً ما يكون لهذه التدريبات تأثير إيجابي كبير وأكبر مثال هو تدريبات راشد القمزي قبل أسبوعين من الآن على منافسات الفورمولا2 والتي أفرزت فوزاً مستحقاً له بلقب الجولة الأولى من البطولة العالمية التي أقيمت في ليتوانيا، حرصنا أيضاً عبر التدريبات الحالية على أن يقوم مدرب الفريق جيدو كابليني بإعطاء مساحة للمتسابقين من أجل الوصول إلى أعلى السرعات وتحقيق أرقام عالية ورفع مستوى التدريب جولة بعد أخرى، نريد أن نصل للتجهيز الأمثل قبل أن ننتقل إلى منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في إيفيان.