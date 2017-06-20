سالم عبد الرحمن يحرز لقب بطولة «انطلاق الشطرنجية»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لقب بطولة «انطلاق للشطرنج الخاطف» التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أمس الأول، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وذلك بمجلس ضاحية مغيدر بالشارقة، تزامناً مع إطلاق الشعار الجديد.حضر افتتاح البطولة خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة ود. سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وكريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومهدي عبد الرحيم أمين عام مساعد اتحاد الشطرنج، وفوزية عباس عضو مجلس إدارة الاتحاد، وخولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعائشة عبدالله الحوسني، الأمين العام للنادي، وفاطمة صفر، ومليحة المازمي من عضوات مجلس إدارة النادي.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الكوبي والتر أرنسيبيا بالمركز الثاني، والمصري فؤاد الطاهر بالمركز الثالث، والبولندي بارتوسز سوكو رابعاً، والإسباني فيكتور موسكالينكو خامساً، وفازت عائشة سيف آل علي بجائزة أفضل لاعبة بنادي فتيات الشارقة، وعائشة سرحان المعيني أفضل لاعبة تحت 16 عاماً، ومنال حسين الحمادي أفضل لاعبة تحت 14 عاماً، وفاطمة سيف آل علي أفضل لاعبة تحت 12 عاماً، وفاطمة صالح جاسم أفضل لاعبة تحت 10 أعوام، وماريا راشد المعيني أفضل لاعبة تحت 8 أعوام، نوف حمد السويدي جائزة أصغر لاعبة.

وأكد خالد عيسى المدفع أن تعدد الفعاليات الشطرنجية خلال الشهر الفضيل، وعلى مدار العام بشكل عام، يترجم النقلة النوعية التي تشهدها اللعبة في السنوات الأخيرة، حيث يعد الشطرنج من أكثر الألعاب تحقيقاً للإنجازات الرياضية، مثمناً جهود اتحاد اللعبة ونادي الفتيات على مبادراته الشطرنجية، والعدد الكبير للمشاركين في البطولة يعكس مكانة الشطرنج في الإمارات لدى المواطنين، وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم. وقال د. سرحان المعيني: «الشهر الفضيل كان حافلاً بالأنشطة الشطرنجية، حيث تم تنظيم ما يقارب 11 بطولة في مختلف مناطق الدولة، ما يؤكد أن اللعبة بدأت تحقق شعبية واسعة في الإمارات»، موجهاً الشكر إلى الأندية على جهودها في توسيع قاعدة الشطرنج، وكل البطولات في دبي وأبوظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة سجلت مشاركة مكثفة بواقع أكثر من 100 لاعب في كل بطولة. وأضاف: «نأمل أن نقوم بتنظيم بطولة في أم القيوين العام المقبل خلال الشهر الكريم، لأن مثل هذه الفعاليات تسهم في الارتقاء باللعبة وزيادة شعبيتها وممارسيها في المجتمع». وأكدت كريمة المعيني، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن إطلاق الشعار الجديد يأتي في إطار الخطة التطويرية التي اعتمدها النادي للارتقاء بأنشطته المتنوعة الشطرنجية والثقافية، موضحة أن إطلاق مسمى انطلاق على البطولة يأتي في إطار الحملة الترويجية للتعريف بالشعار الذي تم اختياره بعناية ودقة ويرمز للدولة ونحن سعداء بالمشاركة الكبيرة من مختلف الفئات العمرية وبمشاركة أساتذة كبار تقدمهم بطلنا سالم عبد الرحمن.

وتقدمت كريمة المعيني بالشكر الجزيل لمجلس ضاحية مغيدر، وعلى رأسهم وليد راشد بن ديماس رئيس المجلس على استضافتهم للبطولة.

وقالت خولة السركال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً باهراً من الناحيتين التنظيمية والفنية، ومكاسب عديدة للاعبات النادي، كما أن البطولة جاءت على مستوى عالٍ في ظل المشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات، وتميزها لمسناه من خلال الإشادة التي تلقيناها من اللاعبين واللاعبات والضيوف، ونشكر كل الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح وخاصة مجلس ضاحية مغيدر على استضافته البطولة. وأكدت السركال أن اختيار إقامة البطولة في الشهر الكريم بهدف ضمان مشاركة أكبر عدد من اللاعبين، وهو ما تحقق فعلاً بوصول عدد المشاركين إلى 130 لاعباً ولاعبة، مشيرة إلى أن النادي سيستمر في تنظيم مثل هذه البطولات في مجالس الضواحي، بهدف نشر ثقافة الشطرنج في كامل مناطق الإمارة الباسمة.