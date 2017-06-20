«تخطيط الشارقة» تكرم بطل المؤسسات

الشارقة (الاتحاد)

كرمت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أعضاء فريق كرة القدم الفائز بالمركز الأول في بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة، والتي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وإشراف مجلس الشارقة الرياضي. حضر التكريم، المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة والمهندس صلاح بن بطي مستشار الدائرة وعدد من المسؤولين.

وأشاد المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، خلال حفل التكريم ولقائه إدارة وأعضاء الفريق، بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه كل أعضاء فريق كرة القدم، ولما بذلوه من عطاء وتميز لتحقيق هذه النتيجة التي تشرف كل موظفي الدائرة.

كما أشاد بجهود إدارة الفريق، مؤكداً أن ما حققه كان نتيجة لتحلي الإدارة والأعضاء بالأخلاق الحميدة، وهذا ما جعلهم يحققون سمعة طيبة بين الفرق المشاركة، وتقديم صورة مشرفة عن الدائرة وموظفيها.

وقال: «الدائرة لن تتوانى في دعم الفريق وغيره من الفرق الرياضة، لافتاً إلى أن استراتيجية الدائرة تسعى إلى تأهيل الموظفين في كل مجالات العمل والأنشطة المساندة، وتمثيل الدائرة في مختلف البطولات التي تقام على مستوى إمارة الشارقة أفضل تمثيل، في ظل ترجمة سياستها للتميز الدائم والفاعل، سواء في الأداء والعطاء وإنجاز الأعمال بكل تميز وخدمة المتعاملين، وأيضاً في شتى المنافسات والمسابقات الإبداعية الرياضية منها والثقافية وغيرها».

وأضاف: الدائرة على استعداد تام لتقديم كل ما يحتاجه الفريق لتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات، وحتى يكون قدوة للفرق الأخرى بالدائرة التي تشارك في منافسات وأنشطة نادي الموظفين.

وأوضح أنه سيكون هناك اهتمام ودعم خاص لتطوير قدرات اللاعبين والموظفين، كما أكد أن دائرة التخطيط والمساحة، رئيساً ومديرين وموظفين، سعداء بهذه النتيجة التي حققها فريق كرة القدم، وخاصة أن هذا الإنجاز يضاف لسلسلة إنجازات الدائرة السنوية في مختلف المسابقات والمنافسات التي تشارك فيها على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

من ناحية أخرى، أكد أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول في بطولة المؤسسات أهمية الدعم الذي تقدمه الدائرة ورئيسها لإنجاح مشاركتهم التي تأتي ضمن النشاطات الرياضية، وأكدوا أنهم سيواصلون تدريبهم واستعداداتهم للمساهمة في البطولات التي تنظم على مدار العام من قبل نادي الموظفين، وتحقيق مزيد من الإنجازات.