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أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد تراجعات حادة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

لندن، دبي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، لتلتقط أنفاسها بعد تعرضها لضغوط على مدى الشهر الأخير من جراء ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وليبيا ونيجيريا، الأمر الذي أضعف أثر مبادرة تقودها أوبك لدعم السوق عن طريق تقليص الإنتاج.

وبحلول الساعة 1015 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً إلى 47.54 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 44.89 دولار للبرميل.

وأسعار كلا الخامين منخفضة نحو 13 ٪ منذ أواخر مايو الماضي، عندما قرر منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تمديد تعهدهم بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً لتسعة أشهر إضافية.

وقال متعاملون: إن الزيادة المطردة في الإنتاج الأميركي وارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفاتين من تخفيضات أوبك يقوض الجهود التي تقودها المنظمة في المدى القريب.

وقال كارستن فريتش، المحلل لدى كومرتس بنك: «لا يوجد ما يدعو إلى الإغراق في التفاؤل في الوقت الحالي». ... المزيد
     
 

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