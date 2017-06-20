10% نمو قطاع الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي

دبي (وام)

شهد مركز دبي التجاري العالمي، خلال الربع الأول من عام 2017، نمواً في عدد الفعاليات التي قدم فريق الضيافة خدماته لها بنسبة 10%، لتصل إلى 606 فعاليات مقابل 552 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2016، فيما ارتفع عدد الضيوف إلى 362 ألفاً و640 شخصاً بنمو 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد مركز دبي التجاري العالمي في تقريره أن فريق الفعاليات الخارجية المتخصص يقيم للفعاليات الخارجية الكبرى محطات تموين مؤقتة لإعداد الأطعمة والمشروبات، ويجرى تجهيزها بأرقى مستوى عالمي لتقديم مختلف أنواع الأطعمة الطازجة لكبار الزوار من رؤساء دول ووزراء ووفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم المشاركة والزائرة.

وأضاف أن عدد فعاليات الضيافة الخارجية شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ نجح الفريق في إقامة 294 فعالية، مقارنة بـ 240 فعالية خلال نفس الفترة من عام 2016، ما يبشر بأن يحقق فريق الضيافة التابع لمركز دبي التجاري العالمي نمواً كبيراً.

ويعد المركز الوجهة المفضلة في إقامة حفلات الزفاف، حيث أقام المركز 100 حفل زفاف خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017 بزيادة قدرها نحو 15% عن نفس الفترة من عام 2016 التي شهدت تنظيم 84 حفل زفاف.