ترفيه وحسومات لمسافري مطارات دبي

دبي (الاتحاد)

قامت مؤسسة مطارات دبي وشركة الإمارات لمحال الترفيه بإطلاق مبادرة مشتركة تحت عنوان «الطيور المبكرة تحظى بالمزيد من المتعة»، حيث من شأن هذه المبادرة مساعدة المسافرين على بدء عطلاتهم الصيفية، انطلاقاً من مطار دبي الدولي، مع حسومات في مجموعة من المطاعم العالمية الموجودة في المطار، فضلاً عن عروض ترفيهية ومسابقات حية لكافة أفراد العائلة.

يأتي ذلك، في وقت كشف فيه استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف بالنيابة ‬عن مطارات ‬دبي ‬وشركة ‬الإمارات ‬لمحال ‬الترفيه أن 67% من المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون أن عطلاتهم تبدأ من لحظة وصولهم إلى المطار.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «يشكل استطلاع يوغوف دليلاً إضافياً على أن تجربة المطار هي جزء أساسي من تجربة العطلات، وهو ما يدفعنا إلى أن نقدم باستمرار طرقاً جديدة ومثيرة على صعيد إسعاد المسافرين وتوفير الترفيه والتسلية لهم. كما كشف الاستطلاع أيضا أن بعض المسافرين هم على غير دراية بالعديد من المرافق والخدمات التي توفرت مؤخراً في مطار دبي الدولي، بما فيها منطقة الأطفال التي تمكن الأطفال من افراغ طاقاتهم، والترقية المتطورة التي هدفت لتوفير أفضل خدمة واي-فاي في العالم. ومن شأن ذلك إلى جانب العروض الخاصة المدهشة هذا الصيف، أن يشكل أسباباً كثيرة تدفع المسافرين للوصول في وقت مبكر وبدء عطلاتهم بسرعة».

وبإمكان المسافرين الآن الاستفادة من عروض «الطيور المبكرة» من خلال تحميلها من موقع ‏www.earlybirdshavemorefun.com ‬حيث ‬تتضمن ‬حسومات ‬تصل ‬إلى ‬25% ‬لدى ‬المجموعة ‬المتنوعة ‬من ‬المطاعم ‬التي ‬توفرها ‬شركة ‬الإمارات ‬لمحلات ‬الترفيه، ‬إضافة ‬إلى ‬حسومات ‬تصل ‬إلى ‬25% ‬على ‬جلسات ‬السبا ‬الاستشفائية ‬في «‬بي ‬ريلاكس»‬، ‬وفرصة ‬للفوز ‬برحلة ‬عائلية ‬إلى ‬منتجع ‬ريزيدنس ‬مالديف ‬مقدمة ‬من ‬دناتا ‬للعطلات. ‬كما ‬سيقدم ‬المطار ‬خلال ‬ذروة ‬موسم ‬السفر ‬الصيفي ‬عروضاً ‬موسيقية ‬حية ‬ضمن ‬مبادرة «‬ميوزك ‬دي ‬اكس ‬بي» ‬التي ‬تنظمها ‬مؤسسة ‬مطارات ‬دبي ‬بشكل ‬مستمر ‬في ‬المطار.

وعلى صعيد تناول الطعام في المطار، قال 36% من المستجيبين للاستطلاع، إنهم لم يستفيدوا من مطاعم مطار دبي الدولي البالغ عددها 150 مطعماً.