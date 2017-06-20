ترفيه وحسومات لمسافري مطارات دبي

دبي (الاتحاد)
قامت مؤسسة مطارات دبي وشركة الإمارات لمحال الترفيه بإطلاق مبادرة مشتركة تحت عنوان «الطيور المبكرة تحظى بالمزيد من المتعة»، حيث من شأن هذه المبادرة مساعدة المسافرين على بدء عطلاتهم الصيفية، انطلاقاً من مطار دبي الدولي، مع حسومات في مجموعة من المطاعم العالمية الموجودة في المطار، فضلاً عن عروض ترفيهية ومسابقات حية لكافة أفراد العائلة.
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف بالنيابة عن مطارات دبي وشركة الإمارات لمحال الترفيه أن 67% من المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبرون أن عطلاتهم تبدأ من لحظة وصولهم إلى المطار.
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وبإمكان المسافرين الآن الاستفادة من عروض «الطيور المبكرة» من خلال تحميلها من موقع www.earlybirdshavemorefun.com حيث تتضمن حسومات تصل إلى 25% لدى المجموعة المتنوعة من المطاعم التي توفرها شركة الإمارات لمحلات الترفيه، إضافة إلى حسومات تصل إلى 25% على جلسات السبا الاستشفائية في «بي ريلاكس»، وفرصة للفوز برحلة عائلية إلى منتجع ريزيدنس مالديف مقدمة من دناتا للعطلات. كما سيقدم المطار خلال ذروة موسم السفر الصيفي عروضاً موسيقية حية ضمن مبادرة «ميوزك دي اكس بي» التي تنظمها مؤسسة مطارات دبي بشكل مستمر في المطار.
وعلى صعيد تناول الطعام في المطار، قال 36% من المستجيبين للاستطلاع، إنهم لم يستفيدوا من مطاعم مطار دبي الدولي البالغ عددها 150 مطعماً.